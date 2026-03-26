© Foto: picture alliance/dpa | Markus ScholzHapag-Lloyd verliert Woche für Woche Millionen. Die Dividende sinkt in der Folge deutlich, gleichzeitig wächst das Risiko eines operativen Verlusts.Der Iran-Krieg trifft Deutschlands größte Containerreederei ins Mark. Hapag-Lloyd warnt vor wöchentlichen Mehrkosten von 40 bis 50 Millionen US-Dollar durch die Krise in der Straße von Hormus - verursacht durch höhere Treibstoffkosten, gestiegene Versicherungsprämien und Lagergebühren. CEO Rolf Habben Jansen machte deutlich, dass die Reederei einen solchen Betrag "nicht einfach so wegstecken kann" - und dass diese Kosten voraussichtlich an die Kunden weitergegeben werden. Derzeit sitzen sechs Schiffe der Reederei mit 150 Mitarbeitern an Bord im …Den vollständigen Artikel lesen
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