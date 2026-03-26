Ein DAX-Unternehmen greift nach einem US-Konkurenten: Der geplante Milliarden-Deal könnte frischen Schwung in den Kurs bringen - doch Zweifel am Kerngeschäft bleiben bestehen. Henkel arbeitet offenbar mit Hochdruck an der Übernahme des US-Haarpflegespezialisten Olaplex. Der Deal würde in eine Phase schwacher Nachfrage fallen - und könnte zu einem wichtigen Impuls für das Wachstum und die Bewertung der Düsseldorfer werden. Übernahme mit Aufschlag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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