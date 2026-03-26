Die Hapag-Lloyd AG liefert für 2025 solide Zahlen - und zeigt einmal mehr, wie stark das Geschäftsmodell von globalen Handelsströmen abhängt. Während Transportmengen und operative Fortschritte überzeugen, drücken sinkende Frachtraten und steigende Kosten auf die Gewinne. Für Anleger entsteht ein spannender Mix aus Stabilität und Risiko. Mehr Container, weniger Marge: Wachstum mit Gegenwind Auf den ersten Blick kann sich das Jahr sehen lassen: EBITDA: 3,6 Mrd. USD EBIT: 1,1 Mrd. USD Konzernergebnis: 1,0 Mrd. USD Damit liegt Hapag-Lloyd am oberen Ende der eigenen Prognose. Doch im Vergleich zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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