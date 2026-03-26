Nach einer kurzen Phase der Erholung gerieten die deutschen Aktien am Donnerstag erneut unter Druck. Hintergrund ist vor allem die weiterhin unsichere Entwicklung im Konflikt mit dem Iran. Der DAX verzeichnete entsprechend Verluste und beendete den Handel mit einem Minus von 1,5 Prozent bei 22.612,97 Punkten.Trotz des Rückgangs bewegte sich der Leitindex weiterhin innerhalb der Handelsspanne vom Wochenbeginn, als starke Kursschwankungen infolge widersprüchlicher Nachrichten für Bewegung gesorgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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