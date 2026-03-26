Bei SAP ist weiterhin kein Boden in Sicht. Die Aktie befindet sich nun schon seit über einem Jahr in einem massiven Downturn und hat gegenüber den Rekordständen von 283,50 € fast -50% eingebüßt. Allein in diesem Jahr stehen bereits Verluste von knapp -30% zu Buche. Stellt sich für Anleger die Frage: Geht der Ausverkauf weiter oder ist das Ende der Talfahrt nah? Vom Highflyer zum Sorgenkind Die SAP-Aktie bleibt eines der großen Sorgenkinder am deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de