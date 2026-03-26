Am 4. März wurde im Express-Service ein Artikel mit dem Titel "Beiersdorf: Solide Zahlen und starke Marken" veröffentlicht. Den RuMaS-Abonnenten hatten wir vorgeschlagen, ab einem Kurs von 86,20 Euro aufwärts in die Beiersdorf-Aktie einzusteigen. Da die Aktie ihren Abwärtstrend fortsetzte, haben wir insgesamt fünfmal den Einstiegskurs nach unten angepasst. Schließlich wurde am 25. März der zuletzt empfohlene Einstiegskurs von 74,50 Euro erreicht, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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