Die Borouge Group International AG hat die Vorstands und Aufsichtsratsbesetzung veröffentlicht: Borealis-Chef Stefan Doboczky ist beim Vorstand mit an Bord und scheidet damit als möglicher OMV-CEO aus; Rainer Seele und Alfred Stern matchen sich in Zukunft im Aufsichtsrat.Was mir keine Ruhe lässt, ist das Übernahmeangebot der B&C Holding von 15 Euro je Aktie für die Semperit AG Holding. Eigentlich ziemlich knausrig. Die Industrie war jetzt fast drei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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