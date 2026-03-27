© Foto: Zachary KadolphDie Anteile von Unity Software sind wie viele Software-Aktien in den vergangenen Wochen gecrasht, doch die Quartalszahlen sorgen vorerst für Erleichterung. Software-Ausverkauf geht in die Verlängerung Die Angst vor einer KI-Disruption, sinkenden Wachstumsraten und nicht mehr zu rechtfertigenden Unternehmensbewertungen treibt Anlegerinnen und Anleger aus den zuvor jahrelang gefragten Software-Aktien. Ein am Donnerstagabend bekannt gewordener Einstellungsstopp bei Microsoft, trägt nicht dazu bei, das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Die Kursmisere ist inzwischen als historisch zu bezeichnen. Der spezialisierte Branchen-ETF Expanded Tech-Software von iShares (BlackRock) hat gegenüber …Den vollständigen Artikel lesen
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