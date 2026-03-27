Bitcoin steht vor dem größten Optionsverfall des Jahres im Volumen von rund 14 Milliarden Dollar, während geopolitische Spannungen im Nahen Osten weiter eskalieren. Parallel dazu beobachten Investoren eine ungewöhnlich geringe Volatilität am Kryptomarkt trotz makroökonomischer und politischer Belastungsfaktoren. Mit dem Auslaufen der Optionen könnte sich die Preisstruktur grundlegend verändern und neue Dynamik für Kryptowährungen freisetzen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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