Im "KI-Rennen" haben viele Experten seit einiger Zeit Anthropic auf Platz eins gehoben. Claude hat damit Googles Gemini und OpenAIs ChatGPT vorerst hinter sich gelassen. Anthropic ist ähnlich wie OpenAI für Privatanleger jedoch nicht direkt investierbar. Eine kleine Möglichkeit gibt es nun über einen Umweg für US-Anleger - was zu absurden Bewegungen führt. Ein neu börsennotierter Closed-End-Fund ist seit seinem Debüt in der vergangenen Woche regelrecht durch die Decke gegangen. Anleger spekulieren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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