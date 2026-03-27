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Webinar - Optionsschein Special: Chancen in unruhigen Märkten

Die Märkte sind aktuell geprägt von erhöhter Volatilität und schnellen Richtungswechseln - eine Herausforderung, aber gleichzeitig eine Chance für aktive Trader. Im Webinar am kommenden Montag analysiert der Profi Ingmar Königshofen die aktuelle Marktsituation und wirft gemeinsam mit den Zuschauern einen Blick auf spannende Trading-Setups. Zudem zeigt Ingmar Königshofen konkret, wie sich solche Marktphasen gezielt mit Discount Optionsscheinen nutzen lassen.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

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