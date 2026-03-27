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DZ Bank
27.03.2026 12:11 Uhr
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Webinar - Optionsschein Special: Chancen in unruhigen Märkten

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Webinar - Optionsschein Special: Chancen in unruhigen Märkten

Die Märkte sind aktuell geprägt von erhöhter Volatilität und schnellen Richtungswechseln - eine Herausforderung, aber gleichzeitig eine Chance für aktive Trader. Im Webinar am kommenden Montag analysiert der Profi Ingmar Königshofen die aktuelle Marktsituation und wirft gemeinsam mit den Zuschauern einen Blick auf spannende Trading-Setups. Zudem zeigt Ingmar Königshofen konkret, wie sich solche Marktphasen gezielt mit Discount Optionsscheinen nutzen lassen.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten

  • Björn-Oliver Daab, Kapitalmarktexperte bei der DZ BANK
  • Ingmar Königshofen, Analyst bei der Tradinggruppe 2.0


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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.