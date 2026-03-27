Lange Zeit sah es so aus, als bleibe die neue geförderte Altersvorsorge der Bundesregierung, das sogenannte Altersvorsorgedepot, nur Angestellten vorbehalten. Doch kurz vor Toresschluss wurde der Kreis jener, die Anspruch auf Förderung haben, um Selbstständige erweitert. Grundsätzlich ein sinnvoller Schritt. Denn gerade bei Selbstständigen ist die Rentenlücke oft besonders groß - und eigene Vorsorge umso wichtiger. Das Problem: Viele Selbstständige haben bisher in eine Basisrente (nach ihrem Erfinder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Roland Klaus