Die Nachfrage nach Förderkrediten bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) hat im vergangenen Jahr deutlich angezogen. In einem weiterhin anspruchsvollen konjunkturellen Umfeld weitete die KfW ihr Fördergeschäft spürbar aus und unterstützte 2025 rund 137.000 Unternehmen sowie 35.000 Gründerinnen und Gründer.
Besonders dynamisch entwickelte sich die Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen: Das Neugeschäft in diesem Segment stieg im Vorjahresvergleich um mehr als 75 Prozent. Insgesamt legte die Inlandsförderung um rund ein Drittel auf 61 Milliarden Euro zu. Für viele Betriebe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Besonders dynamisch entwickelte sich die Finanzierung für kleine und mittlere Unternehmen: Das Neugeschäft in diesem Segment stieg im Vorjahresvergleich um mehr als 75 Prozent. Insgesamt legte die Inlandsförderung um rund ein Drittel auf 61 Milliarden Euro zu. Für viele Betriebe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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