Der deutsche Leitindex stolpert mehr oder weniger ins Wochenende. Dass es dem Index dabei immerhin gelang, die 22.000 Punkte zu verteidigen, sollte man wohlwollend zur Kenntnis nehmen. Dennoch hat der Krieg im Nahen und Mittleren Osten den Index weiter im Griff. Auch im Freitagshandel dominierte das Thema und sorgte für die eine oder andere Turbulenz. Die hohen Ölpreise blieben auch am Freitag ein bestimmendes Thema. Inflationssorgen gehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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