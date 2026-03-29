Die hohen Bewertungen der KI-Titel sind seit Monaten ein Thema an der Börse. Die Frage lautete immer wieder: Werden Nvidia & Co. ihre hohen Multiples jemals rechtfertigen können? Im Fall Nvidia lautet die Antwort: ohne Probleme. Die Nvidia-Aktie steckt im Jahr 2026 bislang in einer Schwächephase: Der Kurs liegt seit Jahresbeginn 8,2 Prozent im Minus und fiel zuletzt auf den tiefsten Schlusskurs seit Mitte Dezember. Das führt nach einer Analyse des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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