Vor gut 100 Jahren standen Menschen staunend vor den ersten Autos und elektrischen Maschinen - Technologien, die damals die Welt veränderten. Heute erleben wir einen ähnlichen Moment: Künstliche Intelligenz, Robotik und andere Zukunftstechnologien stehen vor dem Durchbruch. Wer damals die Zeichen der Zeit erkannte, konnte ein Vermögen aufbauen, von dem andere nur träumten. Genau darauf setzt auch Florian Söllner. Denn aktuell rücken gleich 2 neue KI-Player mit dem Potenzial zum nächsten Outperformer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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