Kommentar: Buffett und Lynch warten auf solche Gelegenheiten. Zudem muss jeder junge Investor wissen: Große Erfolgsgeschichten und Gewinne entstehen nicht über Nacht, sondern bauen sich über Jahre auf.Stellen Sie sich vor: die erste Woche im Gym und ein Body wie Schwarzenegger, schöne Frau im Flieger gesehen und direkt nach Vegas zur Hochzeit, Trading-Account eröffnet und ab sofort jeden Tag Geld verdoppelt. Sorry, nein, so läuft es nicht. 90 Prozent der jungen Intraday-Trader scheitern, Warren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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