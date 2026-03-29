Kursentwicklung und PerformanceSMA Solar Technology (ISIN: DE000A0DJ6J9) konnte im Verlauf der Kalenderwoche 13 einen deutlichen Kursanstieg von 18,32 Prozent verzeichnen. Damit war das Unternehmen aus Niestetal der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag lag der Aktienkurs bei 46,50 Euro. Das Wochenhoch wurde im Tagesverlauf mit 47,80 Euro am Handelsplatz Xetra erreicht.Status und EmpfehlungenOb ein Einstieg in die Aktie ratsam ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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