Wer auf der Suche nach attraktiven Gewinnchancen am Aktienmarkt ist, sollte aktuell ganz genau hinschauen: Die kommende Woche bietet auch auf der Long- Seite spannende Möglichkeiten, die Trader und Anleger nicht verpassen sollten. Der Express-Service hat für Sie einen Wert herausgesucht, der aus charttechnischer Sicht zu den aussichtsreichsten gehört.Steigen die Bullen jetzt wieder ein und geraten Leerverkäufer unter Druck, kann bei dieser Aktie ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.