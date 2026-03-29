Charttechnische Analyse und gezielte Trading-Strategie Wer nach attraktiven Gewinnchancen im Aktienmarkt sucht, sollte jetzt besonders aufmerksam sein. Für die kommende Woche befindet sich ein vielversprechender Kandidat auf der Short-Seite im Fokus, den der Express-Service heute vorschlägt. Aus charttechnischer Sicht zeigt sich, dass dieser Titel zu den aussichtsreichsten gehört - insbesondere nach einer bemerkenswerten Kursverdopplung seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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