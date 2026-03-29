Ein Leser hat mich gefragt, was ich von dem geplanten "Altersvorsorgedepot" der Bundesregierung halte. Es ist ein enormer Fortschritt, wenn du dir den Riester-Schrott anschaust. Ich bin also froh, was Berlin auf die Beine stellt. Attraktiv ist auch die staatliche Förderung, das wird bestimmt viele Menschen motivieren, etwas zu tun. Das Altersvorsorgedepot ist eine moderne, renditestarke Alternative zur unbeliebten Riester-Rente. Zum Glück hat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer