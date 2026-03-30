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Westliche Industriestaaten stehen unter Druck! Die geopolitische Eskalation hat den Rohstoff ANTIMON in den Fokus gerückt.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp.

Er ist für Rüstung, Hightech und die Energiewende unverzichtbar und das weltweite Angebot steht unter Druck. Mit Chinas Exportbeschränkungen und der ohnehin fragilen globalen Versorgung hat sich Antimon in kurzer Zeit von einem Nischenmetall zu einem strategischen Engpass entwickelt. Genau daraus kann sich für früh positionierte Anleger ein attraktives Setup ergeben, sofern sie die hohe Volatilität, politische Risiken und mögliche extreme Preisschwankungen im Anlageprozess dynamisch berücksichtigen. Antimony Resources (CSE: ATMY | ISIN: CA0369271014 | WKN: A414DM) steht exemplarisch für die Suche nach westlicher Versorgungssicherheit in einem Markt, der gerade erst beginnt, seinen strategischen Wert voll zu zeigen. Denn von heute auf Morgen können sich weltpolitische Gegebenheiten ins Verkehrte drehen, dann werden die Handlungsspielräume knapp. Für Anleger zählt somit weniger die bloße Story als vielmehr der Nachweis, dass ein Unternehmen Ressourcen, Finanzierung und Zeitplan in einem Markt mit strukturellem Angebotsdefizit tatsächlich in belastbare Produktion überführen kann.

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Ein fokussierter Rohstoff-Player mit maximalem strategischem Hebel

Das Geschäftsmodell von Antimony Resources basiert auf einer klaren Spezialisierung auf den kritischen Rohstoff Antimon, der in zahlreichen sicherheits- und technologiebezogenen Anwendungen unverzichtbar ist. Antimon wird in Flammschutzmitteln, Batterien, Halbleitern und militärischer Ausrüstung eingesetzt und gilt in vielen Bereichen als schwer ersetzbar. Diese strukturelle Unverzichtbarkeit sorgt für eine dauerhaft stabile Nachfragebasis, die unabhängig von kurzfristigen Konjunkturzyklen bestehen bleibt. Gleichzeitig ist das globale Angebot stark konzentriert, da ein Großteil der Produktion aus China sowie politisch sensiblen Regionen stammt. Für westliche Volkswirtschaften entsteht daraus eine strategische Versorgungslücke, die zunehmend als wirtschaftliches und sicherheitspolitisches Risiko wahrgenommen wird. Das Unternehmen positioniert sich genau in dieser Lücke als potenzieller nordamerikanischer Produzent und baut damit ein Geschäftsmodell auf, das sowohl von industrieller Nachfrage als auch von geopolitischer Relevanz getragen wird.

Wer im internationalen Kontext mitspielen will, muss den Zugriff auf kritische Metalle haben. Quelle: Antimony Resources, Website vom 29.03.2026

Aktuelles Projekt: Bald Hill als potenzieller Grundpfeiler einer neuen Lieferkette

Das zentrale Asset von Antimony Resources ist das Bald-Hill-Projekt in der kanadischen Provinz New Brunswick, eine historisch bekannte Lagerstätte mit außergewöhnlich hohen Antimongehalten. Geologische Daten zeigen eine definierte Mineralisierung über mehr als 700 Meter Länge und mindestens 350 Meter Tiefe, wobei die Lagerstätte weiterhin in alle Richtungen offen ist. Durchschnittliche Gehalte von etwa 3 bis 4 Prozent Antimon gelten im internationalen Vergleich bereits als hochgradig und bilden eine solide Basis für wirtschaftliche Entwicklungsszenarien. Besonders hervorzuheben ist die vorhandene Infrastruktur, da das Projekt in der Nähe eines Tiefseehafens liegt und direkt an Energie- und Verkehrsnetze angeschlossen ist. Diese Standortvorteile können die zukünftigen Produktionskosten deutlich reduzieren und die Entwicklungszeit verkürzen. Strategisch betrachtet erfüllt Bald Hill damit die entscheidenden Kriterien eines potenziell wettbewerbsfähigen Bergbauprojekts mit langfristigem Skalierungspotenzial.

Jetzt geht's los - Neue Entdeckungen erhöhen die Dynamik der Exploration

Die jüngsten operativen Fortschritte zeigen, dass Antimony Resources seine Explorationsstrategie konsequent und mit hoher Geschwindigkeit umsetzt. Besonders bedeutend ist die Erweiterung der sogenannten Marcus Zone, in der kürzlich weitere massive Stibnitmineralisierungen freigelegt wurden. Die Mineralisierung konnte inzwischen über eine Länge von rund 80 Metern nachgewiesen werden und kann vergleichbare Konzentrationen wie die Hauptzone zeigen. Parallel dazu wurden bereits etwa 6.500 Meter des geplanten 10.000-Meter-Bohrprogramms erfolgreich abgeschlossen. Zwei Bohrgeräte arbeiten gleichzeitig an der Definition und Erweiterung der bekannten Mineralisierung, wodurch die Projektentwicklung beschleunigt wird. Diese kontinuierlichen Fortschritte erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer wirtschaftlich relevanten Ressourcendefinition. Mit den ersten Indikationen könnte es mit dem Kurs sehr schnell nach oben gehen.

CEO Jim Atkinson erklärte: "Die Arbeit unserer Teams vor Ort beeindruckt und erfreut uns nach wie vor. Sie haben ihre Explorationsarbeiten auch während der Wintermonate fortgesetzt. Sie erweitern das Potenzial des Antimon-Projekts Bald Hill durch Schürfungen und Probenahmen in der Zone Marcus (West). Ihre Bemühungen waren sehr erfolgreich. Die Zone Marcus (West) entwickelt sich zu einer bedeutenden Ergänzung des Potenzials des Antimon-Projekts Bald Hill. Ihr nächster Schwerpunkt wird die kürzlich neu identifizierte Zone Central südlich der Hauptzone sein, wo bei früheren Schürfungen 2,8 Prozent Antimon auf acht Metern beschrieben wurden. Auf das Graben- und Proben-Entnahmeprogramm werden Bohrungen in diesem Gebiet folgen. Die Bohrungen in der Main-Zone werden mit zwei Bohrgeräten fortgesetzt, die sich auf dieses Gebiet konzentrieren. Sie haben insgesamt etwa 6.500 Meter unserer geplanten 10.000 Meter Definitionsbohrungen erreicht."

Analysten sind sich einig - Antimon ist ein kritischer Rohstoff mit wachsender geopolitischer Prämie

Analysten und Marktbeobachter sehen Antimon zunehmend als strategischen Rohstoff, dessen Bedeutung durch geopolitische Spannungen und technologische Transformation weiter steigt. Die Kombination aus explodierender Nachfrage und konzentriertem Angebot führt zu struktureller Knappheit und schafft langfristig attraktive Marktbedingungen für neue Produzenten. Besonders die Verteidigungsindustrie, die Energiewende und der Ausbau von Rechenzentren treiben den Bedarf nach Materialien mit speziellen physikalischen Eigenschaften nach oben. Gleichzeitig verschärfen Exportbeschränkungen und politische Risiken in Förderländern die Abhängigkeit westlicher Industrien von wenigen Lieferanten. In diesem Umfeld gewinnen Projekte in politisch stabilen Regionen an strategischem Wert und werden zunehmend als Teil nationaler Rohstoffstrategien betrachtet. Für Investoren bedeutet dies, dass Unternehmen mit fortgeschrittenen Projekten in sicheren Jurisdiktionen eine zusätzliche geopolitische Bewertungsprämie erhalten können. Antimony Resources ist gerade auf dem Sprung in die oberste Liga strategisch relevanter Projekte.

IIF-Moderatorin Lyndsay Malchuk im Gespräch mit CEO Jim R Atkinson über die strategische Relevanz von Antimon für die westlichen Industrien. Hier geht's zum Video.

Ausblick: Der Übergang zur Ressource als nächster Bewertungskatalysator

Der wichtigste kurzfristige Meilenstein für Antimony Resources ist die Veröffentlichung einer ersten offiziellen Mineralressourcenschätzung nach internationalem Standard. Dieser Schritt markiert im Rohstoffsektor häufig den Übergang von einer reinen Explorationsstory zu einem messbaren Vermögenswert. Mit jedem abgeschlossenen Bohrmeter und jeder bestätigten Mineralisierung wächst die Datengrundlage für eine belastbare wirtschaftliche Bewertung des Projekts. Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an der Erweiterung seines Konzessionsgebiets und an der Identifikation zusätzlicher Zielzonen, die das Gesamtpotenzial weiter erhöhen könnten. Die vorhandene Finanzierung ermöglicht es, das laufende Explorationsprogramm ohne kurzfristigen Kapitaldruck fortzuführen. Sollten die kommenden Ergebnisse die bisherigen Erwartungen bestätigen, könnte sich die Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt deutlich verändern.

Fazit: Ein strategischer Rohstoffwert mit außergewöhnlichem Chancenprofil

Antimony Resources vereint mehrere Faktoren, die im Rohstoffsektor selten gleichzeitig auftreten. Dazu gehören ein kritischer Rohstoff mit struktureller Knappheit, ein hochgradiges Projekt in einer stabilen Jurisdiktion und eine klare operative Entwicklungsstrategie. Die kontinuierlichen Explorationserfolge zeigen, dass das Unternehmen seine Ziele planmäßig umsetzt und das Projekt systematisch erweitert. Gleichzeitig sorgt die geopolitische Bedeutung von Antimon dafür, dass sichere Förderstandorte zunehmend in den Fokus von Industrie und Politik rücken. Wie bei allen Explorationsunternehmen bleiben geologische und technische Risiken bestehen, welche sorgfältig bewertet werden müssen. Investoren finden eine Marktkapitalisierung von überschaubaren 126 Mio. CAD vor, bei entsprechenden operativen Fortschritten kann das schnell zu überproportionalen Wertsteigerungen führen.

Die Aktie von Antimony Resources zeigt im 6-Monatschart eine konstante Entwicklung nach oben. Die letzten 2 Wochen waren von hoher Volatilität geprägt, jedoch erwies sich die Zone 0,75 bis 0,95 EUR als absolute verlässliche Kaufzone. Der Chart könnte bald dynamisch ausbrechen. Quelle: LSEG Refinitiv vom 29.03.2026

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