Puma richtet seine Strategie verstärkt auf China aus und investiert in ein neues Forschungszentrum für innovative Laufschuh-Technologien. Gleichzeitig belasten hohe Verluste und Restrukturierungsmaßnahmen das operative Geschäft, mit einer Erholung erst ab 2027 in Sicht. Für Anleger bleibt die Lage angespannt, da keine Dividende gezahlt wird und wichtige Termine im Jahr 2026 entscheidend für die weitere Entwicklung sind.Forschungsoffensive in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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