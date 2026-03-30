- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 13. Mai 2026 in der Philharmonie Essen, Huyssenallee 53, 45128 Essen um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 1,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 13. Mai 2026 in der Philharmonie Essen, Huyssenallee 53, 45128 Essen um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 1,00 €/Aktie.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|NATIONAL-BANK AG Essen - HV am 13.05.2026
|- die ordentliche Hauptversammlung findet am Mittwoch, dem 13. Mai 2026 in der Philharmonie Essen, Huyssenallee 53, 45128 Essen um 10:00 Uhr statt. Dividendenvorschlag 1,00 €/Aktie.Den vollständigen...
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