Laut einer Umfrage des ifo Institut rechnen viele deutsche Unternehmen im Mittelstand mit steigenden Preisen.
Der entsprechende Indikator kletterte auf 25,3 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit rund drei Jahren. Die Entwicklung betrifft Unternehmen in ganz Deutschland und deutet darauf hin, dass Verbraucher sich in den kommenden Monaten auf höhere Preise einstellen müssen. Der jüngste Anstieg der Preiserwartungen steht laut Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen, im Zusammenhang mit deutlich höheren Preisen für Rohöl, Gas und Strom infolge des Kriegs im Nahen Osten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
Der entsprechende Indikator kletterte auf 25,3 Punkte und erreichte damit den höchsten Stand seit rund drei Jahren. Die Entwicklung betrifft Unternehmen in ganz Deutschland und deutet darauf hin, dass Verbraucher sich in den kommenden Monaten auf höhere Preise einstellen müssen. Der jüngste Anstieg der Preiserwartungen steht laut Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen, im Zusammenhang mit deutlich höheren Preisen für Rohöl, Gas und Strom infolge des Kriegs im Nahen Osten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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