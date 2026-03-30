2G Energy: Management kündigt Data Center-Deals an. Das müsste die Aktie wachküssen!
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|2G Energy: Management kündigt Data Center-Deals an. Das müsste die Aktie wachküssen!
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|2G ENERGY AG - Ruhe in der Marktbewegung
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|Aktien KW 13 TACO Hoffnung schwindet - aber Trump kann es noch retten. News. Cancom. Nagarro. HENSOLDT. Deutz. Hornbach. Drägerwerk. SMA Solar. SFC Energy. Wacker Neuson. W&W - Wüstenroth. Fortec. 2G Energy. technotrans. Nordex. Ernst Russ. Hausvorteil. B
|Aktien: Leider wie letzte Woche - eine weitere Woche Bomben auf den Iran, keine erkennbaren "Erfolge". Und ein Mann im Goldenen Haus der keinen Plan B hat. Je länger die überforderten US-Dilettanten...
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|Do
|Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy
|Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH
26.03.2026 / 13:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für...
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|Do
|2G Energy: Deutliche Beschleunigung zeichnet sich ab
|Im letzten Jahr hat 2G Energy nach Darstellung von SMC-Research den Umsatz um 6 Prozent gesteigert. Im laufenden Jahr dürfte das Wachstumstempo aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen deutlich zunehmen...
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