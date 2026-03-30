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DZ Bank
30.03.2026 17:41 Uhr
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2G Energy: Management kündigt Data Center-Deals an. Das müsste die Aktie wachküssen!

2G Energy: Management kündigt Data Center-Deals an. Das müsste die Aktie wachküssen!


2G Energy steht nach einem operativen Übergangsjahr vor einer massiven Wachstumsphase, die maßgeblich durch den Energiehunger globaler KI-Infrastrukturen getrieben wird. Laut Management befinden sich mehrere Großaufträge für US-Rechenzentren im dreistelligen Megawattbereich kurz vor der Konkretisierung, was bereits ab dem zweiten Quartal 2026 zu signifikanten Anzahlungen führen soll. Ab 2026 winkt eine neue Wachstumsphase auf bis zu 490 Millionen Euro an Umsatz und 11 % an EBIT-Marge.

Dezentrale Energie für die digitale Infrastruktur

2G Energy hat sich weit über das klassische Geschäft mit Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen hinausentwickelt. Das Unternehmen agiert heute als spezialisierter Lösungsanbieter für die Energieautarkie von Data Centern, liefert industrielle Großwärmepumpen und bietet hochmoderne Demand-Response-Motoren an. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, Schwankungen im Stromnetz auszugleichen - eine kritische Komponente in einer zunehmend dezentralen Energielandschaft.





Endlos Turbo Long 25,0999 open end: Basiswert 2G Energy

DY7CHH
Quelle: DZ BANK: Geld 30.03. 17:04:22, Brief 30.03. 17:04:22
1,10 EUR1,12 EUR -3,51%Basiswertkurs: 35,800 EUR
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: Xetra , --
Basispreis25,0999 EURKnock-Out-Barriere25,0999 EUR
Hebel3,26xAbstand zum Basispreis in %29,59%
Abstand zum Knock-Out in %29,59%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.





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