Drei Kaufsignale und eine schnelle Rallye: So profitierten Abonennten vom Vestas-Tipp im RuMaS Express-ServiceAm Abend des 25. März, etwa gegen 19:00 Uhr, richtete der RuMaS Express-Service den Fokus auf die Aktie von Vestas - den direkten Konkurrenten von Nordex. Unter der vielversprechenden Überschrift "Startschuss für die Aufholjagd?" wurde ein mögliches charttechnisches Comeback der Windkraftaktie in den Blick genommen. Auslöser waren drei markante ...

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