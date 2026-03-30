Drei Kaufsignale und eine schnelle Rallye: So profitierten Abonennten vom Vestas-Tipp im RuMaS Express-ServiceAm Abend des 25. März, etwa gegen 19:00 Uhr, richtete der RuMaS Express-Service den Fokus auf die Aktie von Vestas - den direkten Konkurrenten von Nordex. Unter der vielversprechenden Überschrift "Startschuss für die Aufholjagd?" wurde ein mögliches charttechnisches Comeback der Windkraftaktie in den Blick genommen. Auslöser waren drei markante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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