Der Spezialist für das enzymatische Recycling befindet sich auf der Zielgeraden im Hinblick auf die umfangreiche und sehr fragmentierte Finanzierung der geplanten Anlage im französischen Longlaville. Anleger atmen nach dem Carbios-Update vom späten Montagnachmittag auf, zur Stunde gewinnt der Hot-Stock rund vier Prozent.Carbios berichtete gestern über "konstruktive" Gespräche zur Festlegung der Finanzierungsstruktur, die allerdings noch nicht final abgeschlossen seien. Ursprünglich wollten die Franzosen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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