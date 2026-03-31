Trotz der jüngsten Kursverluste sehen einige Marktbeobachter weiterhin Chancen am Aktienmarkt, während andere vor wachsenden Risiken warnen. Der S&P 500 gilt als einer der weltweit wichtigsten Aktienindizes und zentrales Barometer für die US-Wirtschaft. Wie ist die Lage? Rückgang des S&P 500 und zunehmende Nervosität an den Märkten Der S&P 500 fiel zum Ende der vergangenen Woche auf 6.368 Punkte und markierte damit den niedrigsten Stand des Jahres. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de