Europas Rüstungsaktien attraktiver als US-Defense Blick auf Japans Aktien nach der Wahl: Energie, Schiffsbau, Raumfahrt und Rüstung Jagd auf Dividendentitel KI in allen Sektoren: Wertschöpfungsketten beachten Blackrock, der weltgrößte Vermögensverwalter, spürt massive Veränderungen in den globalen Aktienmärkten. Die absolute Dominanz der Schwergewichte aus dem Tech-Sektor an den US-Börsen geht demnach zu Ende und macht Platz für eine breitere Erholung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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