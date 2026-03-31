Die OVB Holding AG konnte ihren Umsatz im Jahr 2025 auf 437,2 Mio. Euro steigern. Auch bei der Kunden- und Vermittlerzahl werden laut dem Unternehmen neue Höchstwerte erreicht. Das EBIT wurde jedoch durch einen temporären Sondereffekt beeinflusst. Die OVB Holding AG, europäischer Finanzvermittlungskonzern aus Köln, konnte ihre Erträge aus Vermittlungen im Geschäftsjahr 2025 um 8,2% auf 437,2 Mio. Euro erhöhen. Für das Unternehmen ist das ein erneuter historischer Bestwert. Den vollständigen Artikel lesen ...
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