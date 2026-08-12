DJ PTA-Adhoc: OVB Holding AG: OVB Holding AG berichtet Zahlen für das erste Halbjahr 2026 und hebt Umsatzprognose für 2026 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

OVB Holding AG: OVB Holding AG berichtet Zahlen für das erste Halbjahr 2026 und hebt Umsatzprognose für 2026 an

Köln (pta000/12.08.2026/09:37 UTC+2)

Der OVB Konzern konnte im ersten Halbjahr 2026 die Erträge aus Vermittlungen um 9,3 Prozent auf 237,8 Mio. Euro steigern (H1/2025: 215,5 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) beträgt im ersten Halbjahr 2026 5,4 Mio. Euro (H1/ 2025: 3,8 Mio. Euro).

Für das Gesamtjahr 2026 geht OVB nach der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 nunmehr von Erträgen aus Vermittlungen zwischen 450 und 490 Mio. Euro aus (zuvor: 430 bis 470 Mio. Euro; Geschäftsjahr 2025: 437,2 Mio. Euro).

Das operative Ergebnis (EBIT) für das Gesamtjahr 2026 wird weiterhin in einer Bandbreite von 10 bis 15 Mio. Euro erwartet.

Die vollständigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das erste Halbjahr 2026 wird OVB planmäßig am 13. August 2026 berichten.

Die Zusammensetzung der Erträge aus Vermittlungen entspricht der Darstellung auf S. 15 des Geschäftsberichts 2025 der OVB Holding AG. Die Zusammensetzung des operativen Ergebnisses (EBIT) entspricht der Darstellung auf S. 16 des Geschäftsberichts 2025 der OVB Holding AG.

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich teilweise um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen des Vorstands zu künftigen Entwicklungen beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten.

(Ende)

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August 12, 2026 03:37 ET (07:37 GMT)