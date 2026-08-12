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Dow Jones News
12.08.2026 10:09 Uhr
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PTA-Adhoc: OVB Holding AG: OVB Holding AG berichtet Zahlen für das erste Halbjahr 2026 und hebt Umsatzprognose für 2026 an

DJ PTA-Adhoc: OVB Holding AG: OVB Holding AG berichtet Zahlen für das erste Halbjahr 2026 und hebt Umsatzprognose für 2026 an

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

OVB Holding AG: OVB Holding AG berichtet Zahlen für das erste Halbjahr 2026 und hebt Umsatzprognose für 2026 an

Köln (pta000/12.08.2026/09:37 UTC+2)

Der OVB Konzern konnte im ersten Halbjahr 2026 die Erträge aus Vermittlungen um 9,3 Prozent auf 237,8 Mio. Euro steigern (H1/2025: 215,5 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) beträgt im ersten Halbjahr 2026 5,4 Mio. Euro (H1/ 2025: 3,8 Mio. Euro).

Für das Gesamtjahr 2026 geht OVB nach der positiven Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 nunmehr von Erträgen aus Vermittlungen zwischen 450 und 490 Mio. Euro aus (zuvor: 430 bis 470 Mio. Euro; Geschäftsjahr 2025: 437,2 Mio. Euro).

Das operative Ergebnis (EBIT) für das Gesamtjahr 2026 wird weiterhin in einer Bandbreite von 10 bis 15 Mio. Euro erwartet.

Die vollständigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das erste Halbjahr 2026 wird OVB planmäßig am 13. August 2026 berichten.

Die Zusammensetzung der Erträge aus Vermittlungen entspricht der Darstellung auf S. 15 des Geschäftsberichts 2025 der OVB Holding AG. Die Zusammensetzung des operativen Ergebnisses (EBIT) entspricht der Darstellung auf S. 16 des Geschäftsberichts 2025 der OVB Holding AG.

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich teilweise um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Einschätzungen des Vorstands zu künftigen Entwicklungen beruhen. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten.

(Ende)

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Aussender:      OVB Holding AG 
           Heumarkt 1 
           50667 Köln 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Brigitte Bonifer 
Tel.:         +49 221 20 15-288 
E-Mail:        bbonifer@ovb.eu 
Website:       www.ovb.eu 
ISIN(s):       DE0006286560 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1786520220741 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 03:37 ET (07:37 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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