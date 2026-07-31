Die OVB Vermögensberatung AG erweitert ihre digitalen Vertriebs- und Servicekompetenzen und schafft die neue Position des Director Digital Sales & Service. Marco Ziegler wird den Posten Mitte August übernehmen und soll dabei unterstützen, die digitale Weiterentwicklung de OVB voranzutreiben. Mit der neu geschaffenen Position des Director Digital Sales & Service will die OVB Vermögensberatung AG ihre digitalen Vertriebs- und Servicekompetenzen weiter ausbauen. Zum 15. 08.2026 übernimmt Marco Ziegler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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