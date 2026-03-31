Silber: Scharfer Rücksetzer bietet Chance für antizyklischen Long-Einstieg!

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Endlos Turbo Long 63,035 open end: Basiswert Silver Future [5.2026]DU9REYQuelle: DZ BANK: Geld 31.03. 16:42:14, Brief 31.03. 16:42:14
9,59 EUR 9,63 EUR 44,73% Basiswertkurs: -- Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: COMEX Globex , -- Basispreis 63,035 USD Knock-Out-Barriere 63,035 USD Hebel 6,66x Abstand zum Basispreis in % -- Abstand zum Knock-Out in % -- Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00
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