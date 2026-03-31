Die Aktie von Meta Platforms hat nach dem Fastallzeithoch eine deutliche Korrektur erfahren und musste einen erheblichen Rückschlag verkraften. Kursverluste in dieser Größenordnung sind für die Anleger von Meta schon lange nicht mehr vorgekommen. Dennoch zeigen die aktuellen Analystenbewertungen, dass das Vertrauen in das Unternehmen und insbesondere in Mark Zuckerberg weiterhin ungebrochen ist.Wer nach Verkaufsempfehlungen sucht, wird zumindest ...

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