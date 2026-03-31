Das norwegische Unternehmen mit Sitz in Åles ist spezialisiert auf hochdruckfähige Verbundstoffzylinder und Lösungen zur sicheren Lieferung gasförmiger Energieträger. Am heutigen Handelstag konnte die Aktie am Handelsplatz Tradegate zeitweise einen Zuwachs von über 5 Prozent verzeichnen und hat zum zweiten Mal seit dem 13. Oktober des vergangenen Jahres die Marke von 0,90 Euro überschritten. RuMaS hatte seinen Abonnenten des Express-Service am 10. ...

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