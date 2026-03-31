Das international tätige Bergbauunternehmen zählt zu den führenden Goldförderern mit Minen auf mehreren Kontinenten. Die Aktie von Gold Fields war in den letzten Wochen stark unter Druck geraten: Nach einem Hoch von 52,40 Euro am 02. März folgte ein deutlicher Rücksetzer bis auf 30,10 Euro am Montag der vergangenen Woche.Am vergangenen Sonntag wurde die Aktie von Gold Fields in den RuMaS Trading-Tipps ausführlich besprochen. Dabei wurde die jüngste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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