Das international tätige Bergbauunternehmen zählt zu den führenden Goldförderern mit Minen auf mehreren Kontinenten. Die Aktie von Gold Fields war in den letzten Wochen stark unter Druck geraten: Nach einem Hoch von 52,40 Euro am 02. März folgte ein deutlicher Rücksetzer bis auf 30,10 Euro am Montag der vergangenen Woche.Am vergangenen Sonntag wurde die Aktie von Gold Fields in den RuMaS Trading-Tipps ausführlich besprochen. Dabei wurde die jüngste ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.