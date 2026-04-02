Deutschland führt endlich zum 1. Januar 2027 das steuerbefreite ETF-Sparen ein. Berlin gibt sogar Zuschüsse. Endlich können die Bürger effizienter fürs Alter vorsorgen. Es war höchste Eisenbahn, das etwas passiert angesichts der zunehmenden Altersarmut und wackeligen umlagenfinanzierten Rentensysteme für Arbeitnehmer. Die Riester-Renten waren der letzte Müll. Zum Glück wird diesem Gebühren-Schinderei-Modell der Banken und Versicherungen ein Riegel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer