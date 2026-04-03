Das erste Quartal 2026 ist eingesackt und eine Aktie an der Wiener Börse schlägt alle anderen in den Schatten: die AT&S AG hat ihren Erfolgslauf vom letzten Jahr fortgesetzt und führt mit fast +80 Prozent Kursgewinn weit vor OMV AG (+32%) und SBO AG (+29%). Auf Einjahressicht kommt die Aktie der AT&S AG sogar auf +345%. Das ist richtig abgefahren! Die Flopliste führt übrigens Wienerberger AG (-23%) vor Do&Co AG ( -17,20%) - die Gründe dafür liegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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