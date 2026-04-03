An deutschen Börsen dominiert in der Regel der DAX als Basiswert und dann folgen starke und große Aktien. Nicht aber in diesem Jahr. Wenn es ein stammtischtaugliches Börsenthema 2026 geben soll, dann ist es an erster Stelle zumindest bis Karneval nicht Künstliche Intelligenz oder das Rekordhoch im DAX gewesen. Für Silber als Anlageklasse hat sich bis letztes Jahr kaum jemand interessiert, zu langweilig war die Performance über im Grunde zwei Jahrzehnte. Bis die Rally begann. So strahlt Silber immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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