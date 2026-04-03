Verbio ist zur Wochenmitte kräftig unter Druck geraten und hat damit einen Teil Iran-Kriegs-Rally wieder abgegeben - hier bei Gettex. Fundamental gibt es keine nennenswerten Meldungen. Im Gegenteil, Verbio hatte erst am 25. März seine EBITDA-Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 deutlich auf 100 bis 140 Millionen Euro angehoben, nachdem zuvor nur der obere Bereich eines hohen zweistelligen Millionenbetrags in Aussicht gestellt worden war. Verbio war zuletzt ein Börsenprofiteur des sprunghaften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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