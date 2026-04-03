Das Berliner Unternehmen ist bekannt für seine Kochboxen, aber die Aktie stand zuletzt gewaltig unter Druck. Im März hat sich die Schweizer Großbank UBS sowie das Analysehaus Jefferies mit der Aktie von HelloFresh beschäftigt, das Ergebnis: Beide Häuser senkten zwar die Kursziele, bleiben aber überraschend optimistisch. Denn aus Sicht der Analysten könnte die Aktie noch ein Kursplus von rund 55 Prozent (UBS) beziehungsweise sogar sensationellen 110 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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