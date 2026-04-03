Gold Fields hat sich als echtes Highlight für Trader herausgestellt. Der jüngste RuMaS Trading-Tipp vom vergangenen Wochenende hat alle Erwartungen übertroffen: Bereits am Montag wurde der genannte Einstiegskurs erreicht, was einen perfekten Start in die Handelswoche signalisierte.Das Wochenhoch wurde am Mittwoch mit stolzen 42,70 Euro am Handelsplatz Tradegate erreicht. Für alle, die dem Tipp gefolgt sind, bedeutete das einen maximalen Aktiengewinn ...

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