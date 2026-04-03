Wie ein Blockheizkraftwerk-Hersteller Anleger begeistert2G Energy - Ein Name, der in der Energiebranche längst kein Geheimtipp mehr ist. Doch in dieser Woche hat das Unternehmen allen Grund zum Feiern: Die Aktie des Herstellers von Blockheizkraftwerken hat einen beeindruckenden Meilenstein erreicht. Am letzten Handelstag vor Ostern notierte der Kurs auf Xetra bei stolzen 40,00 Euro - und das nicht nur als Tageshoch, sondern gleichzeitig auf Wochen-, ...

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