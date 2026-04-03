Eine Analyse zur Entwicklung des TicketvermarktersDer Ticketvermarkter CTS Eventim steht aktuell im Zentrum des Interesses vieler Anleger, Analysten und der RuMaS Trading-Tipps. Der Trading-Tipp konnte innerhalb einer Woche zwar einen Gewinn von maximal 3,46 Prozent erzielen, doch im Vergleich zu den Erwartungen bleibt dieses Resultat hinter dem Potenzial zurück, das viele Marktteilnehmer in der Aktie sehen.Die Chartanalyse zeigt: Nur die psychologische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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