Die Aktie des IT-Dienstleisters zeigte sich zuletzt von ihrer positiven Seite, das von RuMaS für diesen Trading-Tipp genannte Kursziel wurde nicht nur erreicht, sondern sogar deutlich überschritten. Wer dem Tipp folgte, konnte sich über einen Gewinn von beinahe 10 Prozent freuen - ein schöner Erfolg in einem von Volatilität geprägten Marktumfeld. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild für Bechtle nach dem jüngsten Kursanstieg positiv. Der bestehende ...

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