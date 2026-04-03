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Die Krypto News rund um Cardano liefern diese Woche ein Bild, das jeden ADA-Halter nachdenklich stimmen sollte. Die Midnight Privacy-Sidechain ging am 29. März live, und die Liste der Validatoren liest sich wie ein Treffen der Schwergewichte: Google Cloud, MoneyGram, Vodafone und Worldpay betreiben die ersten Knoten des Netzwerks. Monument Bank, reguliert durch die Bank of England, hat angekündigt, bis zu 250 Millionen Pfund an Kundeneinlagen auf der neuen Sidechain zu tokenisieren. Google Quantum AI bewertete Cardano in einer aktuellen Studie als die zweitquantensicherste Blockchain überhaupt. Trotz dieser Katalysatoren notiert ADA bei 0,24 Dollar, rund 91 Prozent unter seinem Allzeithoch von 3,09 Dollar, und der Fear and Greed Index steht bei 12, was extremer Angst im Markt entspricht. Dieser Artikel analysiert die Krypto News rund um Cardano, erklärt warum der Markt die stärksten Katalysatoren der Projektgeschichte bisher ignoriert und warum erfahrene Investoren auf Projekte setzen, die das liefern, was Cardano seit sieben Jahren verspricht.

Krypto News: Cardano startet Midnight mit Google Cloud, doch der Markt ignoriert den Meilenstein

Am 29. März ging Midnight live, Cardanos Privacy-Sidechain auf Basis von Zero-Knowledge-Proofs, die vertrauliche Smart Contracts für regulierte Branchen ermöglicht. Laut CoinEdition brach ADA am 1. April über alle vier gleitenden Durchschnitte aus und durchbrach den absteigenden Kanal, der den Kurs zwei Wochen lang gedrückt hatte. Das Futures-Open-Interest stieg um 45 Prozent auf fast eine Milliarde Dollar, und das Handelsvolumen sprang auf 981 Millionen Dollar. Auf dem Digital Asset Summit 2026 in New York argumentierten Sprecher, dass Banken Privacy und Compliance-Werkzeuge brauchen, die weder Ethereum noch Solana nativ bieten können.

Doch die Krypto News unter der Oberfläche zeichnen ein anderes Bild. Laut Changelly liegt die erwartete Durchschnittsbewertung für April bei 0,278 Dollar, die Stimmung ist zu 89 Prozent bärisch, und ADA verzeichnete nur 13 von 30 grünen Tagen im letzten Monat bei einer Volatilität von 4,26 Prozent.

CoinCodex prognostiziert mit seinem algorithmischen Modell, dass ADA sein Allzeithoch von 3,09 Dollar möglicherweise nie wieder erreicht, und sieht den höchsten jemals erreichbaren Kurs bei 1,25 Dollar, und zwar erst im Jahr 2047. Hyperliquids HYPE-Token überholte ADA in der Marktkapitalisierung in derselben Woche, in der Midnight startete, und bewies, dass der Markt funktionierende Produkte über Forschungsprojekte stellt.

Die Entwickleraktivität bleibt mit 680 Commits pro Woche über 80 Repositories hoch, und die nächsten Upgrades stehen bereits fest: Protocol 11 im April für Governance und Van Rossem im zweiten Quartal für Smart Contracts. Doch nach sieben Jahren Entwicklung generiert das gesamte Netzwerk nur 1.577 Dollar an täglichen Gebühren, während das DeFi-TVL bei 380 bis 550 Millionen Dollar stagniert. Erfahrene Investoren lesen in den Krypto News ein klares Signal: Die größten Renditen kommen nicht von Projekten, die seit Jahren auf Ergebnisse warten, sondern von denen, die im frühesten Stadium funktionierende Infrastruktur mit viraler Reichweite verbinden.

Pepeto: Das Presale-Projekt, das liefert, worauf Cardano-Halter seit Jahren warten

Während die Krypto News um Cardano weiter Geduld fordern, die sich seit sieben Jahren nicht in Kursgewinne verwandelt hat, existiert ein Presale-Projekt, das die Versprechen von Cardano bereits in funktionierende Infrastruktur umgesetzt hat. Cardano versprach günstige Transaktionen, Cross-Chain-Fähigkeiten und Sicherheit für DeFi-Nutzer, doch nach einer Milliarde Dollar Entwicklungskosten bleiben die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurück.

Pepeto hat alle drei Probleme gelöst und befindet sich im Presale-Stadium. Die Exchange läuft komplett gebührenfrei auf Ethereum, BNB Chain und Solana gleichzeitig und löst damit das Gebührenproblem, an dem Cardano bis heute arbeitet. Eine integrierte KI scannt jeden Token-Vertrag auf bekannte Exploit-Muster und schützt Trader vor Scam-Tokens, die allein 2025 über 1,3 Milliarden Dollar an Verlusten verursacht haben. Eine Cross-Chain Bridge verbindet die drei größten Blockchain-Netzwerke für Transfers in Sekunden ohne Kosten.

Zwei Personen mit Binance-Erfahrung leiten die technische Umsetzung, und SolidProof hat das vollständige Sicherheitsaudit vor dem Presale abgeschlossen. Der Presale hat 8,65 Millionen Dollar eingesammelt, und die letzte Runde füllte sich innerhalb von Stunden, ein Tempo, das in diesem Marktzyklus kein anderer Presale erreicht hat. Während Cardano nach sieben Jahren Entwicklung nur 1.577 Dollar an täglichen Gebühren erwirtschaftet, erzeugt die Pepeto Exchange bei jeder einzelnen Transaktion direkte Token-Nachfrage auf Protokollebene, vom ersten Tag des Handels an.

Dogecoin und Shiba Inu bewiesen, was virale Energie allein erreichen kann, wenn der Zeitpunkt stimmt. Pepeto verbindet diese Energie mit der funktionierenden Infrastruktur, die keiner von beiden jemals hatte. Große Wallets positionieren sich mit einer Überzeugung, die in einem Presale dieser Größe außergewöhnlich ist. Das Binance-Listing steht bevor, und in jedem vergangenen Zyklus erzielten die Investoren, die vor dem Listing positioniert waren, die stärksten Ergebnisse im gesamten Markt.

Fazit

Die Krypto News zeigen ein Cardano-Ökosystem mit Google Cloud, MoneyGram und Vodafone als Validatoren, doch ADA bei 0,24 Dollar beweist, dass erstklassige Partner allein keinen Kurs bewegen, wenn die Nutzerbasis fehlt. Pepeto liefert das, worauf Cardano-Halter seit Jahren warten: funktionierende Infrastruktur mit eingebauter Token-Nachfrage, gebaut von einem Team mit Binance-Erfahrung. Die Presale-Runden füllen sich in Stunden, und das Binance-Listing steht unmittelbar bevor. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Einstieg, doch mit jeder Runde steigt der Preis, und sobald das Listing live geht, ist dieses Fenster endgültig geschlossen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Krypto News zu Cardano im April 2026?

Die Midnight Privacy-Sidechain ging am 29. März mit Google Cloud, MoneyGram und Vodafone als Validatoren live. Monument Bank tokenisiert 250 Millionen Pfund, und ADA brach am 1. April über alle vier EMAs aus. Trotzdem notiert der Kurs bei 0,24 Dollar, und Changelly sieht im April einen Durchschnitt von nur 0,278 Dollar bei 89 Prozent bärischer Stimmung.

Was ist Pepeto und warum vergleichen Investoren es mit den Versprechen von Cardano?

Pepeto ist ein Presale-Projekt mit einer gebührenfreien Exchange auf Ethereum, BNB Chain und Solana, das die Probleme löst, die Cardano seit sieben Jahren adressieren wollte. Zwei Binance-Teammitglieder leiten das Projekt, SolidProof hat das Audit abgeschlossen, und alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepeto.io verfügbar.