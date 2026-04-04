An den Märkten gleicht die Suche nach Sicherheit derzeit einer Seefahrt bei Nebel: Man meint den Hafen zu kennen, doch die Strömung hat sich unbemerkt gedreht. Während Gold historisch als der ultimative Anker in geopolitischen Stürmen gilt, zeichnete der jüngste Konflikt im Nahen Osten ein ungewohntes Bild. Tatsächlich wiederholte sich ein bekanntes Muster, bei dem das Edelmetall paradoxerweise unter Abgabedruck geriet und wieder für weniger als 5000 USD zu haben ist. Analysen wie diese erstellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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