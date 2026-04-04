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Die Bitcoin News im April 2026 treffen deutsche Anleger direkt, denn die Ereignisse dieser Woche haben unmittelbare Auswirkungen auf Steuerstrategie, Timing und Portfolioentscheidungen. BTC fiel auf 65.709 Dollar am 2. April, bevor er sich auf 66.652 Dollar erholte, und die CME-Futures gingen über das Osterwochenende komplett offline, was eine Liquiditätslücke schuf, die den Markt anfällig für scharfe Kursbewegungen macht. Wallets mit 1.000 bis 10.000 BTC drehten erstmals in 2026 auf Netto-Verkauf, mit einem Rückgang von rund 188.000 BTC vom Höchststand. Coinbase erhielt im Dezember 2025 eine bedingte OCC-Trust-Charter-Genehmigung, die regulierten Krypto-Verwahrung und Treuhanddienstleistungen in den USA den Weg öffnet. Für deutsche Anleger macht die Haltefrist nach Paragraph 23 EStG den Unterschied zwischen bis zu 45 Prozent Einkommensteuer und null Prozent, und DAC8 meldet ab 2026 jeden Kauf und Verkauf automatisch ans Finanzamt. Dieser Artikel analysiert die aktuelle Lage und warum erfahrene Investoren gleichzeitig auf auditierte Presale-Projekte setzen.

Bitcoin News: CME offline, Wal-Verkäufe und die Coinbase-Charter als regulatorischer Meilenstein

Die CME-Futures und ETF-Aktivitäten gingen über das Osterwochenende komplett offline. Laut CoinMarketCap schuf die Abschaltung die größte Liquiditätslücke des Jahres, weil die institutionellen Preisfindungsinstrumente für mehrere Tage ausfallen und der Spotmarkt ohne diese Leitplanken anfälliger für scharfe Bewegungen in beide Richtungen wird. BTC hält die kritische Unterstützung bei 65.000 Dollar, und ein Verlust dieser Marke riskiert einen Rückgang auf 61.500 Dollar.

Die Wal-Wallets mit 1.000 bis 10.000 BTC drehten erstmals in 2026 auf Netto-Verkauf, wobei ihr Jahresbestand laut Investing.com um rund 188.000 BTC vom Höchststand fiel. Diese Gruppe kontrolliert einen signifikanten Anteil des zirkulierenden Angebots, und ihr Verkaufsverhalten markiert eine Veränderung im Markt, die die Bitcoin News als erste klare Schwäche des institutionellen Rückgrats seit dem Allzeithoch im Oktober identifizieren.

Coinbase erhielt im Dezember 2025 eine bedingte OCC-Trust-Charter-Genehmigung, einen regulatorischen Meilenstein, der dem Unternehmen erlaubt, als nationaler Treuhänder aufzutreten und regulierte Krypto-Verwahrung in den USA anzubieten. Für deutsche Anleger ist das relevant, weil globale Regulierungsfortschritte die institutionelle Adoption beschleunigen, die den Kurs langfristig stützt, während die DAC8-Richtlinie ab 2026 jeden Kauf und Verkauf automatisch ans Finanzamt meldet, was eine lückenlose Dokumentation über Steuer-Tools wie Blockpit oder CoinTracking zur absoluten Pflicht macht.

Die Bitcoin News zeigen für deutsche Anleger eine klare Entscheidung: Wer BTC über die Haltefrist von 12 Monaten hält, zahlt auf alle Gewinne null Prozent Steuer, egal ob der Gewinn 1.000 Euro oder eine Million Euro beträgt. Doch selbst ein steuerfreies 1,8-faches von 66.652 Dollar auf 120.000 Dollar verändert kein Portfolio grundlegend, und die Renditen, die in jedem vergangenen Zyklus wirklich Vermögen aufbauten, kamen nicht aus Large Caps in der Korrektur, sondern aus Presale-Projekten, die erfahrene Investoren vor dem Listing identifizierten.

Pepeto: Die Bitcoin News treiben Aufmerksamkeit, und der Presale füllt sich in der Liquiditätslücke

Während die CME offline ist und die Bitcoin News die Liquiditätslücke dokumentieren, füllt sich der Presale von Pepeto in Tagen statt in Wochen. PepetoSwap entfernt jede Handelsgebühr auf Ethereum, BNB Chain und Solana, und die Cross-Chain Bridge bewegt Tokens zwischen allen drei Netzwerken ohne Kosten, ein Produkt, das bereits funktioniert und echte Handelsvolumina verarbeitet, während der BTC-Spotmarkt ohne seine institutionellen Leitplanken die größte Liquiditätslücke des Jahres durchlebt und die größten Wallets netto verkaufen.

Die KI-Prüfung testet jeden Smart Contract auf Scam-Muster und unsicheren Code, bevor er die Plattform erreicht, genau die Sicherheitsschicht, die in einem Markt mit dem 285-Millionen-Dollar-Drift-Hack dringender ist als je zuvor. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale geprüft und verifiziert, was die Integrität der Verträge durch ein unabhängiges Audit bestätigt, bevor ein einziger Euro investiert wurde.

Der Presale hat 8,69 Millionen Dollar eingesammelt. Der Mitgründer brachte Pepe von null auf 11 Milliarden Dollar, und ein leitender Binance-Entwickler baut die Exchange-Architektur. Pepeto hat dieselbe virale Energie, die Dogecoin und Shiba Inu zu Milliardenbewertungen trieb, aber mit einer verifizierten Exchange, und das Binance-Listing wird laut Team nur wenige Stunden vorher angekündigt, und die CoinMarketCap-Seite ging bereits live als Signal für die bevorstehende Handelsinfrastruktur.

Für deutsche Investoren startet die steuerfreie 12-Monate-Frist am Tag des Presale-Kaufs, und die Wallets, die sich jetzt in extremer Angst mit einem Fear and Greed Index von 12 positionieren, sind die Adressen, die in jedem vergangenen Zyklus vor dem Listing eingestiegen sind und nach der steuerfreien Haltefrist von 12 Monaten die stärksten Ergebnisse im gesamten Markt erzielten, ohne einen einzigen Cent an Einkommensteuer an das Finanzamt zahlen zu müssen.

Fazit

Die Bitcoin News zeigen Wal-Verkäufe von 188.000 BTC, eine CME-Liquiditätslücke über Ostern und die Coinbase OCC-Charter als regulatorischen Meilenstein. Selbst ein steuerfreies 1,8-faches auf 120.000 Dollar verändert kein Portfolio grundlegend. Pepeto füllt Presale-Runden in extremer Angst, mit einer von SolidProof geprüften Exchange und zwei Binance-Teammitgliedern. Die Haltefrist macht Gewinne nach 12 Monaten steuerfrei, und die offizielle Pepeto-Website akzeptiert noch Einträge, doch sobald das Binance-Listing live geht, verschwindet dieser Preis und die stärksten steuerfreien Renditen dieses Zyklus gehören nur den Investoren, die in der größten Angst gehandelt haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Bitcoin News für deutsche Anleger im April 2026?

Wallets mit 1.000 bis 10.000 BTC verkaufen netto 188.000 BTC, die CME ging über Ostern offline, und Coinbase erhielt eine OCC-Trust-Charter. DAC8 meldet ab 2026 alle Transaktionen automatisch ans Finanzamt, und die Haltefrist von 12 Monaten macht Gewinne steuerfrei.

Warum investieren deutsche Anleger in Pepeto statt nur in Bitcoin?

BTC bei 120.000 Dollar liefert ein 1,8-faches, während Pepeto eine von SolidProof geprüfte Exchange bietet, die vor dem Binance-Listing steht. Die Haltefrist beginnt am Presale-Kauftag. Alle Details sind auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepeto.io verfügbar.