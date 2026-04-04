Wer in den letzten Wochen auf den Chart von Microsoft geschaut hat, brauchte starke Nerven. Die Aktie ist nach den jüngsten Quartalszahlen massiv unter die Räder gekommen - ein historischer Kursrutsch, der Milliarden an Börsenwert vernichtet hat. Der Kurs knicke von den Höchstständen deutlich ein und pendelt zuletzt im Bereich um 370 Dollar. Innerhalb von 6 Monaten wurden 30% Börsenwert vernichtet. Am Chart siehst du das Drama: Microsoft hat in 6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer